Picchia con un bastone la compagna e la figlia di lei: arrestato 57enne

Genova. Un cittadino marocchino di 57 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate perché ha picchiato e vessato in più occasioni la compagna e la figlia quindicenne della donna.

A chiamare la polizia e fare scoprire quanto accadeva nell’appartamento sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla di aiuto delle due vittime. Quando gli agenti sono giunti nell’abitazione hanno trovato l’uomo che stava picchiando con un bastone le due donne. L’uomo è stato subito immobilizzato.

La donna ha denunciato continue violenze e vessazioni: per questo l’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e denunciato per lesioni personali aggravate: trasferite in ospedale le due donne sono state giudicate guaribili rispettivamente in 7 e 15 giorni.