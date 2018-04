Piazza Alimonda, maxi rissa tra tifosi di Genoa e Sampdoria

Genova. Maxi rissa ieri sera nella zona di piazza Alimonda, non lontano dal 5Rosso, ritrovo della tifoseria genoana. Agli scontri avrebbero preso parte una trentina di persone.

Secondo quanto appreso a innescare la tensione sarebbe stato il passaggio nella zona di tifosi doriani festanti per la vittoria all’ultimo minuto sul Bologna che tiene la squadra in corsa per un piazzamento che vale la partecipazione all’Europa League. Nella zona c’erano molti ultrà del Genoa che avevano assistito in tv nel club alla gara dei rossoblù contro la Roma all’Olimpico, una trasferta vietata ai tifosi genoani. I genoani innervositi da quella che è parsa una provocazione avrebbero scatenato il parapiglia.

A dare l’allarme una pattuglia di carabinieri che ha chiamato i rinforzi. Sul posto sono poi giunti i poliziotti delle volanti e personale della Digos. All’arrivo della polizia erano presenti solo pochi tifosi tra cui alcuni leader della tifoseria rossoblu, ma della rissa non c’era più traccia. Ad indagare sull’episodio gli investigatori della digos che stanno analizzando le telecamere della zona.