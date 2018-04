Il Pd in Regione scioglie le riserve, il nuovo capogruppo è Giovanni Lunardon

Genova. Dopo quasi due mesi dalle elezioni politiche, e dall’elezione a Roma di Raffaella Paita, il gruppo del Partito Democratico in Regione Liguria ha scelto come nuovo capogruppo Giovanni Lunardon. Come vicecapogruppo Juri Michelucci.

Lunardon, savonese, archeologo, già segretario regionale (ruolo che lasciò, ai tempi della debacle del centrosinistra con la vittoria di Toti) ed esponente degli orlandiani, è stato nominato un po’ a sorpresa. Alcuni credevano che in pole ci fosse il renziano ed ex assessore Pippo Rossetti.

“Una decisione che valorizza il principio unitario, che tiene conto della rappresentanza territoriale e che rafforza – si legge in una nota del partito – la funzione di opposizione costruttiva e determinata che il Pd continuerà a portare avanti in Consiglio regionale”.

Questa scelta è stata possibile grazie al contributo dei consiglieri che nei giorni scorsi (in quattro) avevano dato la propria disponibilità a candidarsi. La decisione è stata presa in collaborazione con il segretario ragionale del Pd ligure Vito Vattuone. “Il Gruppo del Pd sarà gestito collegialmente, valorizzando le singole competenze e le sensibilità di ciascun consigliere”, dicono dal gruppo.