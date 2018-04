Paura alla stazione di Cogoleto, donna si avvicina ai binari e viene travolta dal treno

Cogoleto. Una donna di circa 60 anni ieri sera è rimasta gravemente ferita poiché sfiorata da un treno in movimento nella stazione ferroviaria di Cogoleto. E’ successo intorno alle 23.

Secondo quanto ricostruito non si sarebbe trattato di un gesto volontario: l’anziana si è avvicinata ai binari, oltrepassando la linea gialla di sicurezza, e il convoglio in frenata, forse anche a causa dello stesso spostamento d’aria, l’avrebbe fatta sbalzare per alcuni metri sulla banchina.

La donna è stata soccorsa dai mezzi del 118 e portata in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino di Genova. Il traffico ferroviario non ha subito ritardi.