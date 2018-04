Meteo, Pasqua con il sole, qualche nuvola sul pin-nic di Pasquetta

Genova. Breve pausa interciclonica per le festività pasquali ma il respiro atlantico non mollerà ancora la presa con nuove piogge e clima instabile.

Secondo le previsioni di Limet oggi sarà una giornata soleggiata anche se un po’ ventosa: “Forti venti da nord al primo mattino sul settore centrale con raffiche fino a 50km/h sulle cime esposte e allo sbocco delle vallate. Successiva attenuazione e rotazione da sw in giornata con intensità moderata”.

Per Pasquetta previsto sole al mattino, poi graduale peggioramento: in serata non si escludono i primi sgocciolii, preludio delle piogge previste per martedì