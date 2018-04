Genova. Una ‘partenza intelligente’, così si può definire l’avvio questa mattina della manifestazione Euroflora che ha aperto i cancelli alle 9 e sarà visitabile fino al 6 maggio. Nello scenario meteorologico di un’estate anticipata in città questa mattina nessun particolare problema.

Semivuoto ancora intorno alle 11 il mega parcheggio di interscambio in piazzale Kennedy e di conseguenza le navette verso la stazione Brignole. In stazione la sitazione è risultata tranquilla.

In corso Europa dove sono stati riservati chilometri di parcheggi ai bus turistici c’era ancora parecchio posto.

A Nervi intanto l’aria di festa di questo primo giorno di apertura al pubblico della manifestazione floreale si percepisce appena arrivati. I vigili regolano il traffico e soprattutto verificano che chi entra in auto sia dotato di pass.

Per muoversi dal centro della cittadina fino ai cancelli di ingresso si può fare una passeggiata tra negozi addobbati a festa e manifestazioni in piazza oppure si può utilizzare il trenino giallo, mezzo elettrico che accompagna i visitatori muniti di biglietto fino ad Euroflora.

Anche in stazione a Nervi, presidiata da volontari della protezione civile, uomini della polfer, e e 118, la situazione è abbastanza tranquilla e avvicinandosi all’ingresso il ‘welcome desk’ presenta solo una coda moderata, così come l’ingresso vero e proprio.