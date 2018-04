Genova. Il Parco delle Mura completamente trascurato senza manutenzione, pieno di rovi e erbacce quando non addirittura considerato una discarica.

A denunciare la situazione del Righi è una lettrice di Genova24, Alessia Garobbio, che già aveva scritto a sindaco e assessori per chiedere se fosse possibile trasferire al Righi le carpette della Palmaria per pulire il sottobosco. “Progetti simili sono stati attuati in Cina e Giappone per pulire parchi e boschi. – racconta Alessia – ma naturalmente la mia lettera inoltrata a diversi assessori del Comune non ha avuto seguito”.

di 6 Galleria fotografica Il Righi come una discarica: le foto di una lettrice









Per questo Alessia dopo l’ennesima passeggiata nel Parco delle Mura ha fotografato la situazione di degrado inviando le foto alla nostra redazione: da Granarolo a salire si trova di tutto: divani e altri mobili abbandonati, discariche di zetto, onduline e spazzatura purtroppo accompagnano il viaggio nel più importante polmone verde della città.