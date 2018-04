Parco dell’Antola, il 25 aprile il tricolore sale sul monte. E a settembre apre la nuova biblioteca del rifugio

Genova. Corsi, incontri, escursioni, iniziative culturali e sportive, appuntamenti gastronomici e un corso di primo soccorso. Sono gli eventi organizzati dal Parco dell’Antola e presentati dall’assessore regionale ai Parchi Stefano Mai e dal presidente del Parco dell’Antola Daniela Segale.

Il primo appuntamento è fissato per domani e domenica per il corso di rianimazione e primo soccorso in montagna. La due giorni (dalle 14.30 di sabato alle 13 di domenica) ha come obiettivo l’apprendimento delle conoscenze di base su come agire in situazioni di emergenza nell’ambiente montano, per soccorrere un infortunato e tentare di salvare una vita. Il corso, con certificazione finale Italian Resuscitation Council e 118 Regione Liguria, è rivolto a tutti coloro che frequentano l’ambiente appenninico e in particolare a istruttori, guide naturalistiche, lavoratori e sportivi in quota ma soprattutto a escursionisti e abitanti delle frazioni montane, che possono trovarsi a dover affrontare un’emergenza sanitaria lungo i sentieri o nei paesi più isolati.

Dal 2013 il Rifugio Parco Antola grazie all’Istituto Cardiovascolare Camogli, è stato dotato per primo in Liguria e nella zona delle Quattro Province, dell’apparecchiatura D.A.E. e i rifugisti sono abilitati al suo utilizzo, rendendo la struttura Rifugio Cardioprotetto nei periodi di apertura e riferimento per i soccorsi nelle valli del Parco e dell’Alta Val Borbera.

Il Rifugio Parco Antola, dopo il giro di boa dei dieci anni dall’apertura, si conferma essere uno dei principali poli attrattivi della zona, anche per il turismo scolastico e prova a ritornare ad essere nuovamente il baricentro, non solo geografico, delle vallate dello Scrivia, del Trebbia e del Borbera, in una visione dall’alto della gestione del territorio in cui il Parco dell’Antola si sta impegnando, di concerto con la Sezione Ligure del CAI e le associazioni del territorio.

Mercoledì 25 aprile, è organizzata l’escursione “Porta un tricolore e Sali in Antola” per il 73esimo anniversario della Liberazione, con partenza dalle valli Scrivia, Trebbia e Borbera e ritrovo in vetta per la commemorazione e preghiera, posa targa ricordo della Liberazione sul monumento restaurato dalla popolazione della Val Trebbia e dal Rifugio Parco Antola. A seguire pranzo con il “rancio del partigiano” al Rifugio Parco Antola e alle 14, nel salone del rifugio, la proiezione del film “Bisagno”, documentario su Aldo Gastaldi e incontro con il regista Marco Gandolfo. Sabato 30 giugno e domenica 1 luglio la tradizionale Festa di San Pietro in Antola. Sabato 30 settembre, alle 10.30, inaugurazione della nuova biblioteca del rifugio.