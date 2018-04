Pallavolo: mercoledì a Santa Margherita le finali di Coppa Liguria

Santa Margherita Ligure. Al palazzetto dello sport di Santa Margherita Ligure si giocheranno mercoledì 25 aprile le due finali di Coppa Liguria 2018.

In campo maschile si affronteranno alle ore 15,30 l’Admo Lavagna guidata da Simone Cremisio, ancora in lizza per la promozione in Serie B2, e il Volley Team Finale allenato da Giovanni Trotta, squadra composta da un mix di giovani ed esperienza che naviga nelle parti alte della classifica di Serie C maschile. Sarà un match aperto con i biancoverdi lavagnesi sulla carta leggermente favoriti.

In campo femminile sfida a sorpresa tra Virtus Sestri e Pallavolo Carcare. Avrà inizio alle ore 17,30. Le genovesi, che sono saldamente a metà classifica in C femminile, sono state brave a non sbagliare un colpo nel loro percorso sino alla finale. Il Carcare, che milita in Serie D ed è già neopromosso in C, ha ottenuto scalpi importanti e ha dimostrato di poter competere con le migliori squadre della categoria superiore. Pronostico apertissimo.

Al termine delle due gare si terranno le premiazioni.