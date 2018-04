A Palazzo Ducale la festa per i 166 anni della polizia

Genova. Si svolgerà domani, martedì 10 aprile, alle 11, a palazzo Ducale la cerimonia per la ricorrenza del 166esimo anniversario della fondazione della polizia, alla presenza del prefetto di Genova Fiamma Spena e delle massime autorità cittadine civili, militari e religiose.

Anche quest’anno, il tema celebrativo scelto per festeggiare la ricorrenza è “Esserci sempre”, per ribadire l’impegno della polizia nel garantire sicurezza, nell’essere aperti al dialogo, per meglio comprendere ed approfondire i bisogni dei cittadini, affinché la società civile percepisca il senso dello Stato e l’importante ruolo della polizia.

Durante la cerimonia, dopo l’intervento del questore della provincia Sergio Bracco, verranno consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti che si sono distinti per particolari operazioni di Polizia.

Ospiti il maestro Ermindo Polidori Luciani, docente di pianoforte presso il conservatorio Paganini di Genova, il maestro Francesco Loi, primo flauto del Teatro Carlo Felice di Genova, la soprano Serena Gamberoni e il tenore Francesco Meli, che omaggeranno i presenti con esecuzioni musicali di alto repertorio.

In Piazza Matteotti è stato allestito il “Villaggio della Sicurezza”, un’area espositiva con postazioni interattive dove personale dell’Upg e soccorso pubblico della questura, delle specialità della polizia ferroviaria, stradale, postale e di frontiera e del gabinetto regionale di polizia scientifica illustrerà l’attività di polizia su strada e quella, meno visibile, delle indagini e degli accertamenti tecnici.