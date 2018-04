Oregina, “raid” notturno di cinghiali: bidoni rovesciati e immondizia per la strada

Genova. Un raid notturno in piena regola, con tanto di bidoni rovesciati e spazzatura passata al setaccio, sparpagliata in mezzo alla strada.

Questo è quello che è successo in via Ischia, nel quartiere di Oregina, dove gli abitanti si sono svegliati con lo spettacolo documentato dalla foto. Ma non sono gli unici: diversi gli avvistamenti di queste ore di famiglie di cinghiali in giro per le zone periferiche della città.

Il problema è che in questa stagione le madri allevano i cuccioli nati da poco e quindi sono più fameliche risolute e protettive: sulle alture di San Martino un cane, colpevole di aver rincorso un cinghialino è stato gravemente ferito dalla scrofa.

Prepariamoci, quindi, a rivivere, come qualche anno a questa parte, una stagione di avvistamenti e convivenza con questi animali: vale la pena ricordare che è vietato sfamare gli animali selvatici, e che depositare i propri rifiuti nei bidoni può aiutare. Non sempre.