Non solo cani abbandonati, oggi via raccontiamo la storia di Cleopatra

Genova. Cleopatra è una giovane gatta europea a pelo corto, dal colore grigio argento che ricorda il gatto certosino. È una degli ospiti dell’oasi felina di gatti FIV positivi afferente alla sezione genovese della Lega Nazionale per la Difesa del Cane.

“In un periodo quanto mai dominato dalle istanze della società consumistica che insistono su imperativi effimeri, quanto illusori di bellezza e gioventù eterne, per cui tutti cercano solo cuccioli perfetti non più grandi di 3 mesi, sarebbe un cenno di intenzione e azione etica la scelta di Cleopatra, non certo un cucciolo, sebbene giovane, non certo perfetta, perché portatrice sana di FIV, sebbene patologia specie-specifica che potrebbe anche non esprimersi per tutta la vita dell’animale, ma sicuramente affascinante ed elegantemente bella come ogni felino”, queste sono le parole di Graziana Moretti, etologa della Lega nazionale per la difesa del cane.

Per adottare Cleopatra contattare il numero 338.5949515