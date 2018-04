Non ce l’ha fatta il capriolo caduto nell’ascensore della villa di Renzo Piano

Genova. Non ce l’ha fatta il capriolo ferito, recuperato questa mattina a Vesima, nel ponente genovese, da una squadra dei vigili del fuoco.

L’animale selvatico era caduto, forse la notte scorsa, ma è stato trovato solo stamani, nel vuoto dell’ascensore interno alla villa privata di Renzo Piano, una sorta di piccola funicolare che collega la scogliera di villa Azzurra alle fasce coltivate della residenza dell’architetto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle 9. La morte dell’animale ha “risolto” per così dire un problema di competenze legato alla presa in carico della bestia ferita. Per diverse ore non è stato possibile individuare un ente che potesse occuparsi del capriolo.