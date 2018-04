Niente patrocinio al Liguria Pride, martedì protesta a Tursi: “I diritti civili non sono divisivi”

Genova. “I diritti civili non sono divisivi né offensivi”. Partirà da questo assioma di base la protesta ‘chiamata’ dal coordinamento Liguria Rainbow per martedì 10 aprile a palazzo Tursi. Una protesta pacifica a cui il coordinamento invita tutta la cittadinanza.

“Abbiamo saputo che in tale sede verrà presentata una mozione al diniego del patrocinio per le iniziative ColorataCena, organizzata in occasione della giornata internazionale contro l’omo/bi/transfobia, e Liguria Pride del prossimo 16 Giugno a Genova” si legge nella nota che convoca l’appuntamento.

“Sarà importante essere numerosi e numerose per manifestare l’interesse comune sul tema dei diritti civili, che in nessun modo e mai si possono definire divisivi e/o offensivi”.

Più che di una mozione si tratterà – si apprende – di un ordine del giorno fuorisacco per chiedere al sindaco Marco Bucci di rivedere la sua posizione e patrocinare un appuntamento importante per la città.