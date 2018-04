Nasce l’Unione degli Universitari, il “sindacato” degli studenti legato alla Cgil

Genova. Oggi pomeriggio presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Genova si è svolta l’assemblea costitutiva dell’Unione degli Universitari genovese.

A livello nazionale l’Udu è stata fondata nel 1994 da un gruppo di studenti e studentesse che hanno creduto opportuno realizzare un modello associativo di stampo sindacale.

Tra le prime azioni dell’Udu di Genova ci sarà la richiesta di un incontro al rettore per discutere alcuni temi particolarmente sentiti dagli studenti a partire dal costo del trasporto pubblico locale, la manutenzione delle residenze universitarie e lo sbarramento dell’Isee per l’accesso alle stesse, la cui soglia è la tra le più alte d’Italia.

Nei progetti dell’Udu, la collaborazione con la Cgil per la prossima apertura di uno sportello dedicato agli studenti per fare rete, fuori e dentro l’università e per approcciare i temi legati all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso il servizio di orientamento al lavoro del sindacato.