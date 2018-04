Musica, l’ International Jazz Day torna a Genova. Terza edizione tra Palazzo Ducale e Carlo Felica

Genova. In occasione della Giornata Internazionale del Jazz indetta dall’Unesco per il 30 Aprile, per il terzo anno consecutivo, le principali realtà e associazioni jazzistiche genovesi – Louisiana Jazz Club, Count Basie Jazz Club, Gezmataz, Associazione Improland Est e Top1 Communication alle quali si aggiungono moralmente anche Liceo Musicale Pertini, Jazz Lighthouse e Ellington Club – guidate dal Museo del Jazz, si uniscono per dare vita ad una maratona di musica jazz. La manifestazione è patrocinata e co-organizzata da Comune di Genova, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e Teatro Carlo Felice.

Nata per valorizzare la conoscenza delle note afroamericane, l’International Jazz Day, si avvale di uno straordinario ambasciatore culturale come Herbie Hancock, pianista di prima grandezza nella storia del jazz.

Due le sedi principali della manifestazione di Genova: la Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale (Piazza Matteotti) dove a partire dalle 14.30 e fino alle 19.30 ci sarà l’esibizione di gruppi jazz in rappresentanza delle realtà jazzistiche cittadine (ingresso gratuito); e l’Auditorium E. Montale del Teatro Carlo Felice dove alle 21.00 si svolgerà il concerto del duo formato dal sassofonista e compositore argentino Javier Girotto e dal chitarrista Bebo Ferra – spettacolo reso possibile anche grazie alla collaborazione e all’interessamento del Teatro Carlo Felice (biglietto intero €20, soci associazioni aderenti €15).

A fare da lancio alla Giornata Internazionale del Jazz di Genova 2018 due appuntamenti: il primo avrà luogo mercoledì 26 aprile presso la Sala Chierici della Biblioteca Berio, dal titolo “Aspettando La Giornata Internazionale del jazz 2017” co-organizzato dal Comitato Giovani della Commissione Nazionale italiana per l’Unesco; il secondo sabato 29 aprile al Count Basie Jazz Club dove avrà luogo il “Countdown all’International Jazz Day” con Jam Session e la partecipazione di musicisti a sorpresa coordinata da Massimiliano Rolff e coadiuvato da Guido Di Leone, Mario De Simoni, Rodolfo Cervetto.

PROGRAMMA

26 aprile, ore 18.15 Sala Chierici della Biblioteca Berio

“Aspettando I’International Jazz Day”

Conferenza – spettacolo di presentazione del libro sul jazz “Che razza di musica” (EDT Edizioni) del musicologo Stefano Zenni, con la partecipazione di Riccardo Zegna al pianoforte. A cura del comitato Giovani Unesco.

29 aprile, ore 21.30, Count Basie Jazz Club

“Countdown all’International Jazz Day”

Jam session con la partecipazione di musicisti a sorpresa, coordinata da Massimiliano Rolff. Band d’apertura: Guido Di Leone, Mario De Simoni, Rodolfo Cervetto.

Ingresso libero, tessera Arci

30 aprile, Ore 14. 30 – 19.30 Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere

Maratona Jazz ad ingresso libero con:

Trio Jazz Liceo Musicale Pertini Group

Glauco Ciabatti piano ragtime

Improland Ensemble

New Orleans Gipsy Stompers

Terzolo / Salcuni / Valente Griffa Quartet

Falomi / Barbera / Cervetto / Schintu Quartet

Alessandro Florio / Giampaolo Laurentaci / Pasquale Fiore Trio

Felice Reggio Trio

Mostra di fotografie “Liguria in Jazz” a cura di Donato Aquaro

30 aprile, Ore 21.00, Auditorium E. Montale, Teatro Carlo Felice

Concerto del Duo Javier Girotto / Bebo Ferra.

Il sassofonista e flautista argentino Javier Girotto, leader degli Aires Tango, incontra uno dei più validi chitarristi della scena jazz italiana, Bebo Ferra, per uno scambio di note imprevedibile e ricco di magia (già testimoniato da una notevole incisione discografica: “Kaleidoscopic Arabesque”) .

Biglietto Intero: € 20

Biglietto Ridotto: €15 Per i Soci di Museo del Jazz, Top1 Communication, Count Basie Jazz Club, Louisiana Jazz Club, Associazione Improland Est, Gezmataz e per i musicisti che suonano negli eventi della Giornata del Jazz.