Il municipio medio ponente concede il patrocinio al Liguria pride

Genova. Dopo il no di Tursi il Liguria pride riceve il patrocinio del municipio medio ponente. Ad annunciarlo è il coordinamento Liguria Rainbow che sceglie un dialogo tratto da We want sex per commentare la notizia: “”È così come dovrebbe essere. Sono diritti non privilegi, come fate a non capire” dice la protagonista al marito.

“La scelta di patrocinare l’evento del 16 giugno da parte del Municipio Ponente non è una concessione né una tattica politica, ma il riconoscimento di diritti che un accresciuto livello di civiltà porta con sé. Diritti e non privilegi” scrivono gli organizzatori del Pride

“Non concedendo il patrocinio al Pride per la pressione delle componenti più reazionarie e conservatrici della città, il Comune si pone apertamente contro un processo di emancipazione, partecipando moralmente alla cancellazione dei diritti acquisiti. Come ringraziamo chi è gentile, chi ha cura degli altri e dell’ambiente, chi fa bene il suo lavoro, oggi ringraziamo il Municipio del Ponente che ha fatto una cosa normale.

Così normale eppure così grande” concludono.