Mostra di Picasso al Ducale: superati i 100 mila visitatori

Genova. Superati i 100.000 visitatori per la mostra “Picasso. Capolavori dal Museo Picasso di Parigi”, in corso a Palazzo Ducale.

L’esposizione, che chiuderà domenica 6 maggio, presenta più di 50 opere di Picasso e numerose fotografie, non solo e non tanto il percorso artistico del genio catalano, attraverso i diversi periodi e i vari stili dell’artista dall’inizio del Novecento fino agli anni Settanta, ma anche le opere più care a Picasso. I prestiti del Museo Picasso di Parigi sono infatti tutte opere da cui il pittore non si è mai separato fino alla morte nel 1973 e quindi oggetto di particolare predilezione da parte sua.

Dagli studi preparatori per le “Demoiselles d’Avignon” fino alle opere tardive degli anni ’70, l’esposizione ripercorre oltre mezzo secolo di sperimentazioni, testimonia la straordinaria varietà che caratterizza la pittura di Picasso e testimonia la storia delle abitazioni dell’artista e delle vite incrociate di opere e abitanti.

Non si tratta di un record per il Ducale. Negli ultimi anni il top delle visite vedono al primo posto “Van Gogh e il viaggio di Gauguin” del 2012 con 342.025 visitatori (record nazionale), seconda piazza per “Dagli impressionisti a Picasso” nel 2015-2016 con 238.975 visitatori. Seguono (2014-2015) Frida Khalo con 124.381 visitatori ed Edvard Munch (2013-2014) con 122.047 visitatori. Verrà superata invece quella di Mirò (2012-2013) con 100.154 visitatori.