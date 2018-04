Morto in ospedale lo scooterista 81enne finito contro un’auto una settimana fa

Genova. E’ morto in ospedale l’uomo di 81 anni che il 18 aprile scorso era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto in via XII Ottobre, a Piccapietra, nel centro di Genova.

L’anziano era a bordo di uno scooter che si era scontrato contro un’auto. Nel sinistro rimase coinvolta anche una seconda vettura. L’uomo era stato soccorso e trasferito nell’ospedale Galliera in codice giallo.

Le sue condizioni erano peggiorate dopo alcune ore, ieri il decesso. Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente sono state avviate dai poliziotti municipali della sezione Infortunistica.