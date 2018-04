Molassana, ruba 500 euro di prodotti per l’igiene. Fermato e arrestato dai carabinieri

Genova. Uno straniero, unitamente a due complici, che si allontanavano prima dell’intervento dei carabinieri della Stazione di San Fruttuoso, è stato sorpreso mentre asportava numerosi prodotti per l’igiene personale del valore commerciale di circa 500 euro, dagli scaffali del punto vendita “Risparmio casa” sito in via Emilia a Molassana.

Il fermato, identificato in R.I.B., romeno di 21 anni, gravato di pregiudizi di polizia per reato contro il patrimonio, attualmente sottoposto all’obbligo di dimora in questo Comune e alla presentazione giornaliera presso la P.G., è stato tratto in arresto per “ furto aggravato in concorso “.

Nel corso della mattinata sarà processato con rito direttissimo. La merce, recuperata è stata riconsegnata. Indagini in corso per identificare i complici.