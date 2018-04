Molassana, a fuoco magazzino in via Geirato. L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova. Poco prima delle 4 della scorsa notte i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti in Via Geirato.

Dai fondi del palazzo del civico 84 usciva molto fumo. Sul posto è arrivata la squadra di Genova est e dalla sede centrale il carro autoprotettori per la riserva d’aria.

Le operazioni si sono dimostrate subito complicate per via del calore sviluppatosi. Colore che ha danneggiato il solaio del soprastante terrazzo rendendolo inagibile. L’abitazione soprastante non è stata coinvolta e non si lamentano feriti.

Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra di polizia giudiziaria VVF, il gruppo NIAT (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) ancora sul posto.