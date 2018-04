Molassana, Corrado Schiazza: Salvezza raggiunta, obiettivo centrato

Genova. Il Molassana supera (2-1) il Valdivara, raggiungendo, matematicamente, la salvezza diretta, in quanto la Sestrese (che retrocede insieme a Serra Riccò e Moconesi) ha adesso un distacco di undici punti e quindi i play out non verranno disputati.

“Sono state due stagioni straordinarie – dice, con orgoglio, mister Corrado Schiazza – e dopo la cavalcata vincente dello scorso torneo, abbiamo raggiunto, senza patemi d’animo, l’obiettivo della salvezza, valorizzando i tanti giovani presenti all’interno della rosa del Molassana e di questo siamo fieri”.

“In questa gara, che ci ha consegnato la salvezza – conclude Schiazza – sono da mettere in risalto Cafferata e Donati, autori dei goal decisivi, quelli che consentiranno al Molassana di giocare ancora in Eccellenza”.