Minirugby: si è svolto a Recco il Torneo dei Due Golfi

Recco. Al campo Carlo Androne di Recco si è sviluppato l’ormai ben noto Torneo dei Due Golfi, giunto alla tredicesima edizione e riservato alle categorie Under 12, Under 10, Under 8.

È stato un successo sotto tutti gli aspetti ed anche per quanto riguarda l’organizzazione curata dalla Pro Recco Rugby, con direzione di tutte le partite da parte degli atleti della prima squadra. Premio speciale assegnato dal Panathlon al club toscano del Cecina.

Ecco le classifiche finali.

Under 12: I Rosignano, II CFFS Cogoleto, III Scandicci, IV Bellaria Pontedera, V Pro Recco, VI Cecina, VII Amatori Genova, VIII Moncalieri.

Under 10: I Scandicci, II Amatori Livorno, III CFFS Cogoleto, IV Rosignano, V Cecina, VI Bellaria Pontedera, VII Pro Recco, VIII Scuola di Rugby Spezia, IX Moncalieri.

Under 8: I Scandicci, II Amatori Cecina, III Amatori Livorno, IV CFFS Cogoleto, V Moncalieri, VI Pro Recco “B”, VII Pro Recco “A”, VIII Scuola di Rugby Spezia.