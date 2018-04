Genova. Alta pressione in diminuzione su tutto il Nord Italia, la situazione meteo da ieri sera è all’insegna dell’instabilità e lo resterà ancora per qualche giorno a causa di una saccatura atlantica.

Oggi, lunedì 30 aprile, cielo nuvoloso o poco nuvoloso al mattino su tutta la regione. Dal tardo pomeriggio sera rapido incremento delle nubi con transito di rovesci da ovest verso est. Venti moderati da sud est in mattinata. Rotazione da sud ovest dal tardo pomeriggio sera con intensità forte. Mare calmo ma in rapido incremento fino a molto mosso in serata. Temperature in lieve aumento sottocosta, stazionarie nelle zone interne. Saranno comprese sulla costa tra 16 e 24 gradi, nell’interno tra 7 e 22.

E quindi veniamo alla giornata più attesa, sul fronte meteo. Domani, 1 maggio, il tempo non permetterà grandi progetti all’aria aperta ma non sarà neppure pessimo. Al mattino e nel primo pomeriggio i venti favoriranno belle schiarite con al più qualche nube o piovasco sparso, il peggioramento si avrà dal pomeriggio inoltrato quando avremo un nuovo aumento delle nubi. Venti ancora moderati da sud ovest al mattino ma in calo. Temperature in diminuzione.

Giovedì 2 maggio sì che potranno fare capolino anche i temporali. La giornata sarà altamente instabile. Possibili rovesci anche forti.