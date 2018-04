Genova. Fine settimana discreto sulla Liguria con il passaggio di nubi medio-alte alternate a spazi di cielo sereno. Peggiora da domenica sera con precipitazioni che si protrarranno anche per buona parte di lunedi 9 aprile. Temperature miti.

I meteorologi di Limet prevedomo per “oggi al mattino cielo da sereno a velato su tutta la regione con il sole che potrebbe apparire come dietro un vetro smerigliato. Velature e nubi alte in lieve inspessimento nel primo pomeriggio e in successiva rarefazione in serata. Non si prevedono piogge”.

Stesso tempo domani fin verso sera quando le nubi si addenseranno e potrebbero portare alle prime piogge.