Meteo, nel pomeriggio torna il sole, ma vietato illudersi: domenica di nuovo con l’ombrello

Genova. Si concluderà oggi la fase perturbata che ha caratterizzato buona parte della settimana, determinando sulla nostra regione un tipo di tempo spesso piovoso e grigio. L’evoluzione durante le prossime ore vedrà la depressione Euro-mediterranea responsabile di tale situazione, allontanarsi definitivamente verso Sud facendo incalzare da stasera un tipo di ventilazione tesa e rafficata dai quadranti Nord-Orientali.

Essa non solo avrà il merito di ripulire i nostri cieli, ma da domani comporterà un aumento delle temperature localmente anche consistente per effetto della compressione adiabatica. Ciò nonostante dovremo attendere la seconda parte della giornata per riavere il sole Primaverile.

Durante le prime ore della giornata una linea di rovesci localmente di forte intensità, ha coinvolto la nostra regione spostandosi rapidamente da Ovest verso Est. Questo é il motivo per cui nonostante la loro intensità, gli accumuli registrati dalla nostra rete di monitoraggio risultino irrisori e nella maggior parte dei casi sotto i 5mm.

In mattinata il tempo risultera nel complesso asciutto con schiarite alternate al passaggio di addensamenti talvolta compatti. Si tratterà degli ultimi baluardi dell’instabilità poiché dal pomeriggio le schiarite si affacceranno in maniera convinta, estendendosi un pò a tutta la regione e garantendo una seconda parte di giornata asciutta e nel complesso soleggiata.

Stazionarie o in lieve aumento le temperature, con minime comprese tra +8°C / +12°C lungo le coste, fra +3°C / +8°C nell’entroterra e sui versanti padani. In serata ci attendiamo il passaggio di qualche velatura senza conseguenze.

La ventilazione si presenterà a regime di brezza tesa da Sud nel pomeriggio, ma risulterà in rotazione dai quadranti Nord-Orientali in serata sul settore centro-occidentale. Massime gradevoli con punte di +17/+18°C sulle coste, localmente oltre i +15°C nell’interno. Condizioni meteo-marine ancora caratterizzate da mare molto mosso al primo mattino, con onda in rapida scaduta e condizioni di mare mosso o poco mosso sottocosta in serata.