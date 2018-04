Genova. S’indebolisce l’anticiclone che ha portato, nei giorni, un assaggio estivo in Liguria. Si sposta a sud, lasciando passare infiltrazioni più umide che determinano la nuvolosità con la quale Genova e la Liguria si sono risvegliata, in questo lunedì 23 aprile. Per chi sta puntando al ponte con il 25, il tempo sarà comunque discreto, mentre potrebbe peggiorare in vista del ponte del 1 maggio.

Ecco le previsioni del centro meteo Limet. Oggi qualche nube al mattino lato costa con locali addensamenti, più probabili su centro-ponente, in diradamento. In giornata poco o parzialmente nuvoloso lato costa, locali cumuli nelle zone interne, più sviluppati su Val Bormida e Alpi Marittime, dove non si esclude qualche localizzato rovescio temporalesco. In serata e nottetempo si infittisce la nuvolosità lungo la costa, che risulterà sempre più fitta tra genovesato e savonese. Venti moderati da sud est, localmente tesi sotto costa in giornata tra genovese e savonese. Mare tra poco mosso a mosso in giornata.

Temperature in calo le minime costiere in aumento le massime nelle zone interne, saranno quindi comprese sulla costa tra 12 e 20 gradi, nell’interno tra 6 e 27.

Domani, martedì 24 aprile, qualche nube sparsa lato costa, con locali addensamenti più fitti al mattino, specie su centro ponente ma in diradamento in giornata. Venti meridionali tra moderati e tesi. Mare generalmente mosso. Temperature stazionarie.

Mercoledì 25 aprile, secondo Limet, il meteo sarà variabile ma in un contesto almeno in parte soleggiato, tuttavia per una previsione più accurata servirà ancora qualche ora.