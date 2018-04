Genova. L’approssimarsi della perturbazione che ci interesserà nella giornata odierna, ha in parte condizionato e guastato il lunedì di Pasquetta, con nuvolosità diffusa e precipitazioni deboli sparse. Oggi il tempo sarà decisamente più perturbato ed instabile.

Nella notte la nuvolosità si è fatta serrata su tutta la regione, dalle prime luci dell’alba precipitazioni deboli interessano il settore centrale, in particolare i quartieri orientali del capoluogo ed il Golfo Paradiso, primo entroterra compreso, ma non solo: piogge moderate anche nel levante, nel tratto compreso tra il Tigullio e lo spezzino sino alla Val d’Aveto. Piogge sparse, per ora molto deboli, anche nell’entroterra del ponente e sulle Alpi Liguri. In tutti i settori gli accumuli sono trascurabili, ma destinati a crescere. Temperature miti lungo la costa, tutte oltre i 10°C, valori compresi tra i 3°C ed i 9°C nelle vallate interne, unico valore negativo: -0.9°C sul monte Bue (GE)

Ma come evolverà la situazione meteo nelle prossime ore?

Nel pomeriggio dovremo aspettarci un’ulteriore rinforzo delle precipitazioni nel ponente ligure, in successiva estensione ai rimanenti settori regionali. Stando alle ultime elaborazioni dei LAM (Modelli a scala Locale) tra il tardo pomeriggio e la serata i rovesci più intensi insisteranno tra savonese orientale e genovesato occidentale (in particolare nella zona del voltrese). Venti di scirocco fino a tesi, con mare da molto mosso ad agitato, temperature massime in calo.

Per un primissimo, parziale miglioramento dovremo attendere la giornata di domani: le schiarite avanzeranno da ponente e l’instabilità sarà relegata all’Appennino di levante.