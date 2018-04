Genova. Situazione: Alta pressione in lento cedimento sul nord Italia. Sulla Liguria nuvolosità sparsa che solo occasionalmente darà origine a rovesci, specie tra domenica e lunedì.

Previsioni valide per: sabato 28 aprile 2018

Cielo e Fenomeni: Al mattino nuvolosità bassa lungo i versanti padani centro-occidentali, con sconfinamenti “a cappello” sui crinali di spartiacque, in attenuazione già prima di mezzogiorno; bel tempo altrove a parte qualche annuvolamento locale tra il Tigullio orientale e lo Spezzino. Nel pomeriggio formazione di isolati rovesci o temporali sulle testate di Val Trebbia e Aveto, ma in successivo sconfinamento verso il Piacentino e l’Oltrepò Pavese. Qualche rovescio o temporale non escluso anche tra Alpi Liguri e Valle Bormida occidentale. In serata generale attenuazione dei fenomeni con gli eventuali rovesci o temporali che si sposteranno sulle pianure del Piemonte.

Venti: Moderati da nord al mattino, in attenuazione e successiva rotazione a sud lungo le coste nel pomeriggio. Mari: Poco mosso sotto costa, mosso al largo, ma in calo nel pomeriggio. Temperature: In lieve aumento sotto costa, stazionarie nelle zone interne

Previsioni valide per: domenica 29 aprile 2018

Cielo e Fenomeni: Mattinata e primo pomeriggio con belle schiarite lungo le coste e nubi sparse nelle zone interne, senza conseguenze. Tra il pomeriggio e la serata aumento della nuvolosità da ovest con rischio di precipitazioni anche temporalesche che dalle zone interne potrebbero sconfinare lungo la costa centrale durante la notte.

Venti: Da deboli a moderati da sud-est. Mari: Da poco mosso a mosso. Moto ondoso in ulteriore aumento in serata specie a levante. Temperature: In diminuzione.

Tendenza per: lunedì 30 aprile 2018

Cielo e Fenomeni: Probabili annuvolamenti a levante al mattino, senza fenomeni, bel tempo sul resto della regione. Nel pomeriggio in prevalenza soleggiato ovunque. Ventilazione moderata da sud-ovest, mare molto mosso.