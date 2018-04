Genova. La parola chiave è alta pressione che in una settimana ha cambiato le carte in tavola e ci ha fatto passare da un inverno che sembrava non voler finire mai a questa estate anticipata che ieri ha portato le temperature a oltre 30° gradi.

Anche oggi e domani i cieli saranno azzurri e il sole caldo, ma sulla costa soprattutto le temperature massime scenderanno si alcuni gradi: “Alta pressione padrona dell’Europa centrale e della penisola italiana con generali condizioni di stabilità” scrivono i meteorologi di Limet per la giornata di oggi mentre per domani si prevede “sereno o poco nuvoloso con qualche nube a carattere locale nel pomeriggio sulle Alpi Liguri e in Appennino senza conseguenze”.

Temperature massime in lieve calo sulla costa e in calo più marcato domani grazie all’azione rinfrescante della brezza di mare, mentre saranno in lieve ed ulteriore aumento nelle vallate interne.