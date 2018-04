È una profonda depressione sui Pirenei a determinare le generali condizioni di maltempo accentuate maggiormente sul Ponente della regione.

Le previsioni del Limet, Centro meteo ligure, parlano di un cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione: nel corso della mattinata precipitazioni al più moderate interesseranno soprattutto il savonese e l’imperiese, più deboli e discontinue altrove. Nel pomeriggio vi sarà un aumento dell’intensità delle precipitazioni che a tratti potranno anche essere intense nelle aree interne dell’imperiese e del savonese e nevose sopra i 1200-1300m. Su genovese e resto della regione possibili piogge al più deboli o moderate, maggiormente significative nei rispettivi entroterra.

I venti saranno moderati o a tratti tesi da Nord-Est, con raffiche fino a forti su imperiese.

Il mare è mosso, fino a molto mosso sui bacini di Ponente.

Temperature stazionarie, sulla costa si va da una minima di 8/12° C a una massima di 12/15° C. Nell’interno si va da una minima di -4° C sulle vette appenniniche ai +4 del fondovalle, le massime variano da -1° C (vette appenniniche) a +7 (fondovalle).

Per la giornata di domani: ancora piogge, con possibilità di precipitazioni forti soprattutto sul Ponente.