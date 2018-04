Mercoledì doppio blitz di Salvini, al mattino a Euroflora al pomeriggio a Camogli

Genova. Nell’attesa di capire cosa accadrà a livello nazionale – ovvero se il Paese sarà destinato a un quasi immediato ritorno alle urne o se sarà possibile la formazione di un governo – Matteo Salvini trascorrerà qualche ora in Liguria, tra Genova e la riviera.

Il leader della Lega, furioso in queste ore per come si stanno avvicendando, da una parte, i tentativi di avvicinamento tra Pd e M5S e, dall’altra, per come con Berlusconi alleato sia impossibile provare a riaprire “il forno delle trattative” con i pentastellati, sarà in visita al mattino, dalle 11, a Euroflora 2018, ai parchi di Nervi.

Nel pomeriggio, alle 17, sarà invece a Camogli, per un tour nel borgo con il candidato alle comunali Claudio Pompei. Salvini, che spesso è in Liguria visto che ha a Recco la sua casa al mare, sarà accompagna dal vicecapogruppo alla Camera ed ex assessore regionale Edoardo Rixi.

Nelle scorse settimane era stata annunciata anche una possibile visita a Euroflora del ex premier Silvio Berlusconi, che avrebbe dovuto svolgersi dopo le elezioni in Molise e Friuli, ma ancora non esiste una data confermata.