Mercato di piazza Palermo, bancone vende giacche taroccate: denunciato ambulante

Genova. Questa mattina gli agenti del reparto commercio della Polizia Municipale, in servizio presso il mercato rionale di piazza Palermo, durante un attività di controlli mirati alla verifica dei documenti idonei allo svolgimento delle attività di commercio su area pubblica, hanno notato su di un banco alcuni piumini con il logo di una nota marca di abbigliamento sportivo esposti alla vendita a 50 euro l’uno, molto al di sotto ripetto al valore di mercato dei prodotti autentici.

Da un primo esame, i capi di abbigliamento apparivano di grossolana fattura con visibili difetti di cucitura e rifinitura, pertanto gli agenti hanno messo in atto una verifica più accurata, constatando che tutti i capi firmati esposti erano falsi, essendo privi dell’ologramma e codice QR identificativo che ogni capo originale deve avere all’interno.

Inoltre nell’etichettatura era riportato come materiale utilizzato per l’imbottitura tessuto sintetico, anziché piume d’oca e, nell’etichetta interna usata per l’identificazione di originalità risultava un numero di serie uguale per tutti i capi esposti di conseguenza gli agenti hanno proceduto al sequestro della merce posta in vendita (13 piumini senza maniche e 6 piumini interi) e hanno proceduto nei confronti del gestore del banco, un cinquantenne italiano, per il reato di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.