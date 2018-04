Il mercato orientale di via XX Settembre in tv su “Buono a Sapersi” con Elisa Isoardi

Anche un po’ di Genova questo martedì 10 aprile alla trasmissione tv “Buono a Sapersi”, in onda alle 11.05 su Rai Uno. Con la conduttrice Elisa Isoardi si parlerà, in particolare, di robiola.

Michele Grassi, esperto di formaggi, illustrerà le principali tipologie e caratteristiche della robiola. Maria Cristina Varotto, dietista, descriverà le proprietà nutrizionali della robiola, suggerendo gli abbinamenti più salutari. Dino De Bellis, maestro di cucina, preparerà gustose polpettine di robiola. Gli farà eco la collega Cristina Lunardini, che proporrà i cappellacci di robiola ai fiori di zucca e zafferano.

L’assaggiatore di formaggi Francesco Loreti mostrerà come insaporire la robiola con le erbe aromatiche.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Umberto Salamone, da un’azienda di Courmayeur (AO), che produce robiola di capra.

Spazio anche al consueto “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, che sarà collegato dal Mercato Orientale di via XX Settembre a Genova.