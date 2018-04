Genova. Il Mariscotti cala la manita (Carnovale, Renna, Giommaresi, Tall, Mattiucci) ai danni della Casellese, conquistando, in anticipo, la promozione al campionato di Prima Categoria.

La squadra del presidente Donnarumma vince meritatamente il campionato, dominato in lungo ed in largo, sin dalle prime battute, venendo a capo di compagini come la Rossiglionese, Anpi Casassa, Atletico Quarto, Masone.

di 65 Galleria fotografica Guido Mariscotti in Prima Categoria: la festa









“Che dire… è stato il coronamento di una stagione spettacolare, alla quale ho partecipato dal mese di dicembre – afferma bomber Matteo Carnovale – entrando a far parte di un gruppo straordinario, all’interno del quale ci sono alcuni elementi da categorie superiori, che hanno trascinato la squadra al successo”.

Il tuo contributo è stato importante, vero Matteo?

“Ho segnato dieci reti, un bottino importante, che al di là della soddisfazione personale, ha aiutato il Mariscotti a vincere il torneo”.

Mister Tumminello ha svolto una parte importante nel raggiungimento della vittoria finale…

“Il lavoro del mister è stato il valore aggiunto della nostra compagine, grazie ad allenamenti mirati, alla cura e alla scrupolosità con le quali ha preparato le partite, nella gestione del gruppo e nel dare una mentalità vincente ad una squadra, che lo ha seguito a occhi chiusi”.