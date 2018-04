Marassi, cassiere supermercato trova carta di credito e spende 200 euro. Denunciato dai carabinieri

Genova. Un giovane cassiere, stagista in un supermercato di Corso Sardegna, è finito nei guai per aver fatto acquisti con una carta di credito trovata e non restituita.

Il ragazzo, ventenne, aveva trovato nei giorni scorsi la tessera all’interno del market, persa da una signora di 82 anni, cliente del negozio.

Senza pensarci su troppo, il giovane aveva approfittato per fare acquisti, per un totale di 200 euro. Ma la pacchia è durata poco: a seguito di indagini, è stato identificato dai carabinieri, e denunciato per “utilizzo indebito di carta di credito”.