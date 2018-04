Mancato versamento al fisco, chiesto il giudizio per l’ad del Genoa Zarbano

Genova. Il sostituto procuratore Paola Calleri ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, per il mancato versamento dell’Iva per l’anno 2014. La società ha già rateizzato l’ importo, circa 11 milioni di euro, con l’Agenzia delle entrate.

L’inchiesta era partita da una segnalazione del fisco alla procura. Le anomalie erano state riscontrate dopo alcune verifiche fiscali.

Lo scorso anno il patron rossoblù Enrico Preziosi e lo stresso Zarbano erano stati assolti dall’accusa di mancato versamento dell’Iva per l’anno 2011