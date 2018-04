Macelli di Soziglia, turisti “salvano” coppia di genovesi da scippo

Genova. Non sempre essere “del posto” mette al riparo da brutte avventure. Anzi, spesso la sprezzatura con cui si affrontano i vicoli del nostro Centro storico può risultare fatale.

Questa è la lezione imparata da una giovane coppia di genovesi che sabato scorso erano “a spasso” per il centro: lui si allontana un attimo per buttare una cartaccia, e mentre lei spinge il passeggino, un figuro non identificato si avvicina e da dietro prima apre lo zaino e poi afferra il portafoglio.

Ma è a questo punto che intervengono due turiste, che avendo visto la scena, richiamano l’attenzione della giovane mamma, che girandosi mette in fuga “mano lesta”.

Da lì poi un coro di grazie e considerazioni sullo scampato pericolo. Chissà cosa avrà pensato il Lupin della situazione, forse che non ci sono più i turisti di una volta.