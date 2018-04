M5S apre a Lega per il governo. Sembra Roma invece è il municipio Centro Ovest

Genova. In un famoso film si parlerebbe di “proposta che non si può rifiutare”. Ovviamente la criminalità organizzata non c’entra nulla. Stiamo parlando di politica. E quello che il M5S propone al centrodestra è un quadro allettante.

Il Movimento 5 Stelle in sostanza apre a un appoggio esterno a una giunta di centrodestra nel Municipio Centro Ovest di Genova per evitare il secondo consecutivo commissariamento, dopo che neppure le rinnovate elezioni del parlamentino locale sono riuscite a dare una maggioranza utile a esprimere un presidente.

Secondo quanto risulta all’agenzia nazionale Dire, i pentastallati non avrebbero alcun interesse per incarichi assessorili o politici di altro genere ma starebbero per proporre a Forza Italia, Lega e Lista Bucci un patto vincolante sui programmi, strutturato e verificabile fin da prima dell’ultimo giorno utile a evitare il nuovo commissario dopo il leghista Renato Falcidia, nominato dal sindaco quando lo scorso giugno Monica Russo (Pd) non era riuscita a trovare una maggioranza.

Il modello di contratto alla tedesca lanciato da Luigi Di Maio e che al momento non è andato a buon fine a Roma, potrebbe avere un suo parente molto stretto di successo tra i quartieri genovesi di Sampierdarena e San Teodoro. I dettagli della proposta verranno svelati nel corso di una conferenza stampa, lunedi’ prossimo, alla presenza dei consiglieri comunali pentastellati, di quelli municipali e dell’ex candidato presidente Michele Colnaghi.

La palla, poi, passerà al centrodestra con il suo candidato presidente Renato Falcidia. Dalle urne del 4 marzo sono usciti nove consiglieri del centrodestra, otto del Movimento 5 Stelle, sei del centrosinistra, uno a testa per Liberi e uguali e Potere al popolo. Lo scorso 5 aprile la seduta di consiglio municipale aveva sortito una nuova fumata nera che lasciava presumere il nuovo commissariamento.