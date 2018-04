L’Under 16 del Basket Pegli piega Sanremo in gara 1 nei quarti playoff

Genova. Vediamo com’è andato il weekend del Basket Pegli. L’Under 14 élite, in formazione molto rimaneggiata a causa di infortuni ed assenze varie, martedì subisce una dura sconfitta per 95-55 a La Spezia contro la SBDB nella prima giornata di ritorno della fase ad orologio. Punteggio finale: SBDB Spezia – Basket Pegli 95-55.

Meglio è andata giovedì per l’Under 16 maschile che, al suo esordio nei quarti di finale dei playoff contro BVC Sanremo, porta a casa gara 1, pur con una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative. La palla si muove poco in attacco ed in difesa si fatica a leggere le peculiarità degli avversari nell’uno contro uno, permettendo loro quasi sempre di fare ciò che gli è più congeniale. Questa poca attitudine ad una pallacanestro più matura porta i genovesi ad un finale punto a punto che li vede vincitori ma non soddisfatti di se stessi. Servirà ben altro atteggiamento per portare a casa il 2-0 nella difficile trasferta sanremese. Punteggio finale: Basket Pegli – BVC San Remo 67-64

Nella semifinale Under 20 esordio amaro per gli arancioblù che escono sconfitti dalla Palestra Morante dalla prima della classe della regular season, la Uisp Rivarolo, solo dopo un tempo supplementare ed avendo assaporato a più riprese il gusto dell’impresa. La partita è un saliscendi continuo con un inizio sfolgorante dei pegliesi prontamente recuperati dai padroni di casa nel primo quarto. Secondo tempino in grande equilibrio. Altro strappo pegliese al rientro dalla pausa lunga e questa volta sembra quello giusto, ma purtroppo l’inesperienza ed un po’ di paura di vincere fanno sì che i più maturi padroni di casa, sospinti da un pubblico molto caloroso, riescano con un parziale pesantissimo a raggiungere e superare gli arancioblù, che hanno però il grande merito di non cedere alla delusione ed allo scoramento raggiungendo i supplementari ed avendo addirittura in mano la palla della vittoria, gestita invero piuttosto male. Nei cinque minuti aggiuntivi i padroni di casa si portano subito avanti e non vengono più raggiunti, anche se le occasioni non sarebbero mancate. Una sconfitta che lascia comunque molto fiduciosi per il proseguio della serie: i ragazzi hanno mostrato tantissimo cuore, buona pallacanestro ed ottime individualità ai quali andranno aggiunti, per sperare di arrivare a gara 3, maggiore freddezza nei momenti topici del match e nella gestione dei vantaggi, un pizzico di malizia in più e la consapevolezza che nessuno a questo livello può ergersi a salvatore della patria e vincere una partita da solo. La gara di ritorno sarà sabato 5 maggio alle ore 19 al PalaSharkers, che si prevede gremito in ogni ordine di posti. Punteggio finale: Uisp Rivarolo – Basket Pegli 70-68 d.t.s.

Il tabellino dell’Under 16 maschile:

Basket Pegli – BVC Sanremo 67-64

(Parziali: 18-14, 39-28, 51-46)

Basket Pegli: Schiano 9, Miragliotta, Benignetti 2, Ventura 15, Pescarolo, Grasso, Devoto 9, Bruzzone 8, Lucagrossi 2, Vagnati 7, De Natale 11, Pascucci 4. All. Piastra, ass. Ambrosini-Pozzi.

BVC Sanremo: Barbero, Tavanti 2, Trivieri 8, Scintu 2, Kavaja 1, Gandolfi 5, Riceputi 6, Ungureanu 27, La Coenata, Markishiq 13 All. Bonino.