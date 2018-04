Lotta alla mafia, a Campomorone inaugura sede di Agende rosse, cittadinanza onoraria a Salvatore Borsellino

Campomorone. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede del movimento delle Agende Rosse, gruppo “Falcone borsellino” di Genova, (unica sede in Liguria) presso la cittadina di Campomorone, che si terrà il giorno di sabato 5 maggio 2018, mi pregio invitarVi all’inaugurazione della stessa ed alle consecutive cerimonie.

In tale occasione, il consiglio comunale della cittadina in seduta straordinaria, concederà a Salvatore Borsellino il privilegio della cittadinanza onoraria. A seguire, Salvatore Borsellino incontrerà la cittadinanza.

Tra gli interventi attesi quello del procuratore antimafia Cozzi e del sindaco di Sant’Eufemia d’Aspromonte Domenico Creazzo.

Alle 14,30 nelle piazza antistante palazzo Balbi, sede del Comune,la banda musicale “Nostra Signora della Guardia” di Genova Pontedecimo comincerà a suonare, ci recheremo in corteo in via Martiri della libertà n° 8, dove, con la benedizione della targa, inaugureremo la sede del movimento delle Agende Rosse gruppo “Falcone Borsellino”, unica sede in Liguria.

Durante l’incontro con la cittadinanza, saranno premiati i lavori delle scolaresche che hanno partecipato al concorso da noi indetto intitolato “Nel nome di Paolo e Giovanni”.

Sarà anche premiato il “Cittadino dell’anno distintosi in atti di legalità e giustizia”. Tutto l’evento sarà “replicato” tutti gli anni a seguire, durante la “Giornata della legalità” da noi denominata, che si terrà a Campomorone il primo sabato di maggio degli anni a seguire.