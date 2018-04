Le stelle biancocelesti illuminano la Sciorba: 8-5 ai campioni d’Europa

Genova. Sono biancocelesti le stelle che illuminano la notte di Champions League: la Pro Recco si aggiudica il big match con lo Szolnoki campione d’Europa in carica, 8-5 il finale, e si regala solide certezze in vista della final eight di giugno.

Sciorba gremita a dispetto dell’imminente festività: il patron Volpi e due grandi ex del calcio internazionale, Stankovic e Cassano, si godono lo spettacolo in acqua vicino al presidente Felugo mentre la mascotte Kai infiamma i più giovani.

Pro Recco avanti dopo un minuto e 25 secondi: Filipovic premia l’incursione di Gitto che fa esplodere il pubblico. Ivovic replica sfruttando l’espulsione di Gocic. Nello Szolnoki è l’australiano Younger il protagonista: prima nel bene bucando Tempesti, poi nel male finendo nel pozzetto e spalancando la via della rete al mancino di Mandic. Il numero 8 si fa perdonare a 40 secondi dalla sirena girando al volo lo splendido assist di Aleksic per il 3-2 parziale.

Biancocelesti devastanti con l’uomo in più: Figari da posizione tre e il solito terrificante sinistro di Mandic valgono il più 3 a metà secondo tempo. Gli ungheresi si aggrappano ancora a Younger, micidiale nell’alzo e tiro che non dà scampo a Tempesti. Il capitano biancoceleste è straordinario nel murare il tocco sotto porta di Jansik, in doppia superiorità, e a portare i suoi al cambio campo sul 5-3.

Nel terzo tempo Aleksic dalla distanza riporta i suoi ad un passo dal pareggio che arriva a sessanta secondi dalla sirena: Younger in controfuga capitalizza l’ennesimo miracolo di Nagy. Ci pensa Echenique a fare esultare la Sciorba per il 6-5 che conduce le squadre all’ultimo tempo.

La Pro Recco riordina le idee e torna sul più 2: Mandic vede l’inserimento di Ivovic che non ha difficoltà a gonfiare la rete. Nagy tiene a galla i magiari parando il rigore di Filipovic, ma il numero 10 serbo rimette le cose a posto e a due minuti dal termine piazza il colpo del ko sfruttando l’uomo in più. Gli ungheresi si trovano di fronte un super Tempesti e la gara finisce 8-5: la Sciorba esulta, la Pro Recco è sulla strada giusta.

“Con questa partita chiudiamo il periodo importante iniziato dopo Capodanno – dichiara Vladimir Vujasinovic -. Adesso ci sarà l’Europa Cup e ci separiamo un po’ per dieci giorni. Era importante chiudere questo periodo con una bella prestazione. Abbiamo giocato con i campioni d’Europa, abbiamo retto benissimo quello che ci mancava un po’ nell’andata con loro, l’impatto fisico. Penso che siamo sulla buona strada per preparare la final eight“.

Il tabellino:

Pro Recco – Szolnoki 8-5

(Parziali: 3-2, 2-1, 1-2, 2-0)

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio, Mandic 2, Alesiani, Molina, Bodegas, A. Ivovic 2, Echenique 1, Figari 1, F. Filipovic 1, Aicardi, N. Gitto 1, Volarevic. All. Vujasinovic.

Szolnoki: V. Nagy, Gocic, Batori, Zalanki, D. Jansik, Mezei, Aleksic 1, Younger 4, Prlainovic, Mi. Cuk, Kis, Fulop, Kardos. All. Cseh.

Arbitri: Alexandrescu (Rou) e Stampalija (Cro).

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 6 su 9, Szolnoki 1 su 5. Usciti per raggiunto limite di falli: Younger nel quarto tempo.