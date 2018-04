Le Poste fanno la festa a Teodolina che ha compiuto 100 anni ritirando la pensione

Genova. E’ genovese, si chiama Teodolina Peruggia, ma tutti la chiamano Nonna Linda, e si è ormai trasferita a Gavi da qualche tempo. Qui, nella località del basso Piemonte, si è presentata ieri pomeriggio, nel giorno del suo centesimo compleanno, per ritirare come sempre, personalmente, la pensione all’ufficio Postale. Ufficio che quindi l’ha omaggiata di un mazzo di fiori e di un momento di festa.

Nonna Linda, nata il 5 aprile 1918, sul finire della prima guerra mondiale, in gioventù ha lavorato come bigliettaia, sui tram e filobus genovesi, già un piccolo esempio di emancipazione per il femminile di allora. In seguito sarta e pedicure nel vecchio sottopasso di piazza De Ferrari, ha lascia infine la Liguria per le colline del Monferrato. Una vita piena e anche ricca di soddisfazioni famigliari. Sorridente e di tempra notevole, è intenzionata a superare le 100 candeline “perché – dice – molte cose da fare la aspettano!”

Teodolina Peruggia è una pensionata e cliente di Poste dal 1970.