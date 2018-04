Lavoro, corso per fotografi di bordo. Almeno dodici posti di lavoro disponibili

Genova. Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile, in collaborazione con Costa Crociere, promuove il nuovo corso professionale per Fotografi per inserimenti lavorativi a bordo di navi.

Questa figura è richiesta sulle navi della compagnia italiana per la realizzazione di servizi fotografici per gli ospiti e per la gestione dei negozi di bordo dedicati alla vendita di fotografie.

Il corso è gratuito e si svolgerà presso l’Accademia Ospitalità Italiana Crociere di Villa Figoli Des Geneys ad Arenzano (Genova); un’opportunità riservata a 20 persone in possesso di diploma quinquennale di scuola secondaria superiore, con buona conoscenza della lingua italiana e inglese. I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali. Coloro che saranno selezionati potranno seguire 347 ore di lezione, compresi moduli di teoria e pratica con affiancamento a bordo.

Il progetto, cofinanziato dall’Unione europea (Fondo sociale europeo 2014-2020), è finalizzato all’inserimento lavorativo da parte della compagnia Costa Crociere, che garantisce entro 6 mesi dal termine del corso l’impegno ad assumere con contratto a tempo determinato e inquadramento nel contratto C.N.L., per almeno il 60% degli idonei a fine corso. Nelle edizioni precedenti la percentuale di assunzioni da parte della compagnia italiana ha raggiunto comunque quasi il 100%.

Termine per presentare la domanda di iscrizione: entro il 24-04-2018. Ulteriori informazioni disponibili sul sito web di Accademia Italiana Marina Mercantile (www.accademiamarinamercantile.it) o quello di Costa Crociere (www.career.costacrociere.it).