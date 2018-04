L\'artista di Moneglia Daniela Spaggiari espone a Marina di Massa

Il gesto istintivo della prima manualità si è sviluppato in percorsi che hanno maturato consapevolezza della cultura pittorica. L’espressione di un segno, si è distinta in firma che, riconoscibile nelle peculiarità identifica un profilo artistico.

Il progetto di pittura “Libere” in programma a Villa Cuturi, Viale Amerigo Vespucci 24, dal 6 al 20 Maggio vede protagoniste le sintesi esistenziali descritte da Daniela Spaggiari

L’iniziativa, nel titolo, promuove l’esternazione di personalità stilistiche che caratterizzando l’approccio alla materia in un rapporto di libertà, tecnica ed ideativa, si sono consolidate al pubblico, nel merito dell’attività espositiva, realtà artistiche affermando il personale punto di vista in qualità di identità creative.

Foto 2 di 2



La mostra, con informazioni al 3924500778, sarà aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 8:45 alle 12:45, Sabato e Domenica 17-19, troverà nel finissage di Sabato 19 Maggio, in programma alle 21, gli interventi di Donatella Gabrielli e Daniela Spaggiari, con la prolusione artistica di Maria Pina Cirillo, le quali introdurranno il concerto della Scuola Comunale della Musica di Villa della Rinchiostra con Federico de Angeli, alla chitarra, e Chiara Mura al violino.

La manifestazione, a cura di Donatella Gabrielli e Daniela Bertani, con la collaborazione per l’aspetto della comunicazione di Piero Garibaldi, gode dei patrocini del Comune di Massa, del Museo Ugo Guidi, dell’Associazione Culturale Artemisia, del periodico di arte e cultura Miscellanea, dell’ Associazione Culturale Athena, di Sofymusic e Sonorità rispettivamente Associazioni attive nell’eventistica musicale ed artistica.