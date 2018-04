Lanterna Taekwondo grande protagonista agli Interregionali di Quiliano

Genova. Il campionato interregionale Liguria, disputato a Quiliano nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 aprile, mette ancora in rilievo il valore crescente della Lanterna Taekwondo.

La società del maestro Fabrizio Terrile si piazza al secondo posto nella classifica generale conquistando 15 ori, 5 argenti e 7 bronzi. Ventisette medaglie certificano un ottimo stato di salute.

Vincono Alessandro Dermidoff, Simone Effori, Matthew Cavazzuti, Anna Fossaceca, Tommaso Fossaceca, Gaia Littorno, Tommaso Fossaceca, Francesco Grosso, Matteo Casanova, Ahilyn Libero, Rachele Pinna, Savery Vassallo, Daniele Masala, Silvia Guenna e Diego Cappelletti.

Argento per Tommaso Perticaro, Andrea Abbate, Federico Frau, Rafal Franiuk e Serena Ferro. Bronzo per Francesco Bottino, Daniele Manzo, Mathias Pinna, Nicola Riso, Enrico Fraternale, Mattia Ventimiglia e Alberto Contardo.

“Un ringraziamento ai miei collaboratori, a tutti i ragazzi e le ragazze per il grande impegno e i passi in avanti compiuti e anche alle loro famiglie per il sostegno all’operato della Lanterna Taekwondo – dichiara Terrile -. Quiliano è stata una tappa di crescita importante, la stagione proseguirà con il consueto entusiasmo e voglia di ben figurare in tutta Italia”.