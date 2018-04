Lagaccio, allarme bomba nei pressi della Gavoglio. Circolazione stradale riaperta

Genova. Causa allarme bomba nei pressi della caserma Gavoglio, la circolazione veicolare è stata interdetta nelle aree limitrofe. Sul posto Carabinieri e Artificieri per le verifiche del caso

La segnalazione arriva dalla Polizia Locale che è in loco con diverse pattuglie per deviare il traffico, chiudendo la circolazione delle strade limitrofe. Via del Lagaccio è stata riaperta al traffico alle ore 18,20.

Già il 19 marzo scorso si era verificato un allarme bomba proprio nei pressi dell’ex caserma Gavoglio, allarme che era poi rientreto.