Ladri di biciclette si fanno scoprire dal padrone della due ruote: finisce a botte

Genova. Stava ritirando i panni stesi poco prima di mezzanotte quando, in strada, ha visto che gli stavano rubando la bicicletta assicurata a un palo con una catena.

E’ sceso in strada in compagnia di un cugino e, nel tentativo di fermare i ladri, ne è nata una rissa cessata all’arrivo delle volanti della polizia. E’ successo in via Rivarolo, in Valpolcevera.

I ladri, tre giovani rumeni, tra cui due minorenni, sono stati trovati ancora in possesso degli arnesi che gli hanno permesso di tagliare la catena della bicicletta e sono stati arrestati per rapina.

I due cugini sono stati medicati all’ospedale e dimessi con 2 e 7 giorni di prognosi per le contusioni riportate nella colluttazione.