L’Admo Lavagna fa sua la Coppa Liguria: 3-2 al Finale

Santa Margherita Ligure. La Coppa Liguria 2018 incorona Admo Lavagna e Pallavolo Carcare, alla fine di una lunga ed intensa giornata al palazzetto di Santa Margherita Ligure che ha visto andare in scena due avvincenti partite.

In campo maschile a vincere sono i ragazzi dell’Admo allenati da Simone Cremisio che non si danno per vinti e superano in rimonta da 0-2 a 3-2 il Volley Team Finale, sostenuto da una splendida cornice di pubblico e guidato sapientemente da Giovanni Trotta. Parziali: 24-26, 23-25, 25-19, 27-25, 15-9.

Tra le ragazze vittoria al quinto set per la Pallavolo Carcare del presidente Claudio Balestra che, dopo la promozione in Serie C, si aggiudica anche la Coppa Liguria battendo una generosa e mai doma Virtus Sestri che acciuffa il quinto set, prima di cedere alle rivali in un appassionante finale di partita. Parziali: 23-25, 25-15, 25-23, 24-26, 15-11.

Insomma, spettacolo ed emozioni hanno condito il pomeriggio di Santa Margherita. Soddisfazione per il presidente della Fipav Liguria, Anna Del Vigo. “Ho rivisto entusiasmo e grande pubblico per la Coppa Liguria – sottolinea -. Credo sia un bel successo per il nostro movimento. Sono state due finali combattutissime, ringrazio Santa Margherita che ci ha ospitato”.

Alle premiazioni hanno partecipato anche Marco Salmelli, presidente del Tigullio Sport Team, padrone di casa, e l’assessore allo sport del Comune di Santa Margherita, Patrizia Marchesini, che si è detta orgogliosa di aver portato la manifestazione in città e ha fatto i complimenti a tutti i protagonisti.