Genova. Dove sei finita, Genova? Dal pomeriggio la città, soprattutto i suoi “piani alti”, è scomparsa in una coltre di nebbia. O di caligo, come viene definita in maniera dialettale la “nebbia dal mare”.

Quasi una vendetta del capoluogo lombardo per i tanti “Ciao Milano” fatti partire all’indirizzo dei meneghini, nei giorni in cui la loro città era dipinta da 50 sfumature di grigio e la nostra, beh, sole e azzurro anche d’inverno (talvolta).

di 10 Galleria fotografica caligo a genova









Ma cos’è questa strana nebbia marina? La caligo si verifica soprattutto nel periodo tardo invernale e primaverile. E’ provocata da un flusso mite, da sud, ma con la superficie marina che risulti fredda, in modo tale da raffreddare il più possibile gli strati bassi dell’atmosfera immediatamente prossimi al contatto con la superficie del mare.

L’acqua marina al contatto con l’aria mite in scorrimento sopra la superficie evapora e tende a condensare rapidamente formando piccolissime gocce di vapore; se la temperatura dell’aria raggiunge il punto di rugiada si forma la nebbia che viene sospinta sulle coste dalle brezze di mare.

Voli dirottati. A causa della nebbia, al momento, già quattro voli che avrebbero dovuto atterrare al Colombo sono stati dirottati su altri scali. Si tratta di un Ryanair da Londra, di un Lufthansa da Monaco e ancora prima, nel primo pomeriggio, un Klm da Amsterdam e un Blu Express da Tirana. Il volo da Londra e quello da Tirana sono atterrati a Pisa, gli altri a Torino.